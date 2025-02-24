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В Рязанской области разработали и представили варианты решения кадрового вопроса

В ближайшие три года при запуске реализуемых в Рязанской области инвестпроектов потребуется открыть свыше 10 тысяч рабочих мест. Об этом заявил зампредседателя регионального правительства Артем Никитин на Инвестиционном форуме Корпорации развития.

По его словам, без подготовки кадрового резерва запустить новые производства будет крайне сложно. Именно поэтому приоритетная задача сейчас — подготовка и привлечение специалистов.

Для решения кадровых вопросов в регионе разработан проект Корпорации развития «Кадры для инвесторов». В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта. Руководители образовательных структур региона, министерства образования, инвесткомпаний искали точки взаимодействия.

По мнению международного бизнес-тренера Екатерины Гераскиной, участники форсайт-сессии постарались определить ключевые компетенции будущего, выявить разрывы между запросами бизнеса и возможностями образования и сформировать совместные решения.

«Мы разобрали тренды в сфере подготовки кадров, выявили перечень востребованных компетенций на 3-5 лет вперед. Разобрали, какие компетенции востребованы уже сейчас, и чего не хватает образовательной системе, как улучшить взаимодействие между образованием и бизнесом, и подобрали пять решений», — поделилась она.

Один из участников форсайт-сессии — гендиректор ООО «Атмосфера» Артем Таран признался, что практическая часть позволила выйти из рабочего ритма, остановиться и найти решения.

«На форсайт-сессии я четыре часа не заходил в телефон, и мне удалось выйти из режима „эскалатор“, когда нужно бежать, чтобы оставаться на месте. У нас открывается новая производственная площадка, и в течение полугода потребуется 35 новых сотрудников. Кадровый вопрос для нас сверхактуален, и мы готовы обучать рабочим специальностям на производстве. Но сейчас ситуация настолько обострилась, что на 100 производственных вакансий поступает только 60 резюме. На форсайт-сессии нам удалось найти точки соприкосновения с ссузами и вузами, услышать боли друг друга», — отметил Артем Таран.