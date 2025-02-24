В Рязани женщину осудили за хранение наркотиков
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В Рязани женщину осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, 37-летняя женщина приобрела наркотическое средство N-метилэфедрон с помощью «закладки». Ее задержали полицейские. При себе у рязанки нашли более 2 гр наркотика.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.