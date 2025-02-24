В Рязани мужчина заменил продавца в цветочном магазине и украл деньги из кассы

Во время работы мужчина выпил и решил забрать выручку из кассы.

В Рязани мужчина заменил продавца в цветочном магазине и украл деньги из кассы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратился 34-летний владелец цветочного магазина и сообщил, что из павильона похитили выручку — 7 тысяч рублей. Рязанец рассказал, что утром решил проверить работу торговой точки и увидел, что в павильоне нет продавца и денег.

Выяснилось, что продавец — 36-летняя рязанка была дома с больным ребенком и отправила в магазин супруга. Ее муж ранее был судим за кражи.

Отмечается, что во время работы мужчина выпил и решил забрать выручку из кассы.

Возбудили уголовное дело.