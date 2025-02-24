В Рязани 18-летний молодой человек заманил родственника в безлюдное место и убил
Убийство произошло в августе 2024 года.
В Рязани 18-летний молодой человек заманил родственника в безлюдное место и убил. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Убийство произошло в августе 2024 года. Отмечается, что молодой человек заранее спланировал убийство дяди, с которым у него был конфликт на фоне употребления спиртного. Он заманил его в безлюдное место под предлогом распития алкоголя и нанес несколько ударов молотком в область головы, туловища и конечностей.
От полученных травм мужчина через непродолжительное время скончался.
Убийцу задержали и поместили под стражу.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.