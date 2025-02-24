В Рязани 18-летний молодой человек заманил родственника в безлюдное место и убил

Убийство произошло в августе 2024 года.

В Рязани 18-летний молодой человек заманил родственника в безлюдное место и убил. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Убийство произошло в августе 2024 года. Отмечается, что молодой человек заранее спланировал убийство дяди, с которым у него был конфликт на фоне употребления спиртного. Он заманил его в безлюдное место под предлогом распития алкоголя и нанес несколько ударов молотком в область головы, туловища и конечностей.

От полученных травм мужчина через непродолжительное время скончался.

Убийцу задержали и поместили под стражу.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.