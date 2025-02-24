В России значительно выросли цены на шоколад

Стоимость плиток в феврале увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом. Коробки конфет прибавили 11%, средний чек достиг 630 рублей.

В России значительно выросли цены на шоколад. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Чек Индекс».

Стоимость плиток в феврале увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом. Коробки конфет прибавили 11%, средний чек достиг 630 рублей.

«Средний чек на шоколад и конфеты растет, в основном, за счет ценового фактора, на фоне роста затрат производителей в части какао-бобового сырья во всем мире», — заключили эксперты.