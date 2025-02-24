В России не будут учитывать детские пособия при оценке нуждаемости семьи
Как заявил Михаил Мишустин, теперь при назначении соцконтракта выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка учитывать не будут.
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что при назначении социального контракта в качестве дохода не будут учитывать пособия на детей. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило издание RT.
Как заявил Михаил Мишустин, теперь при назначении соцконтракта выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка учитывать не будут.
По его словам, новая мера позволит каждый год дополнительно заключать в среднем 118 тысяч соцконтрактов.
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