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В России могут подорожать лососевые рыбы
Речь идет о горбуше, а также других видах — нерке, кижуче, семге, чавыче, кете. Причиной роста цен может стать принятие правительственного законопроекта, который меняет условия промысла лососевых в стране.

В России могут подорожать лососевые рыбы. Речь идет о горбуше, а также других видах — нерке, кижуче, семге, чавыче, кете. Об этом сообщили «Известия» в понедельник, 24 февраля, со ссылкой на Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки и Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Причиной роста цен, как указано в публикации, может стать принятие законопроекта, который изменит условия промысла лососевых в стране.

Со ссылкой на документацию отмечается, что все компании, которые добывают такую рыбу в России, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры пользования рыболовными участками. Доходы бюджета от этого процесса оцениваются почти в 200 млрд рублей.

Однако, как сообщили представители отрасли «Известиям», у них может не хватить финансовых возможностей выполнить эти требования.

«Дата, указанная в законопроекте, о перезаключении договоров в этом году, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ. На нас приходится до 80% вылова», — рассказал изданию глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Как пояснил собеседник «Известий», на данный момент компаниям предлагают «продлить участки на 20 лет», а заплатить им придется «как за 40 лет по двойному коэффициенту». Если взять еще 20%, которые помимо этого компании платят в бюджет региона, то они должны будут заплатить ставку сбора «как за 50 лет вперед».

Он считает, что ситуация может привести к снижению объемов вылова и росту стоимости лососевых.