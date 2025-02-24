В РГАТУ прошло мероприятие, посвященное 180-летию со дня рождения Павла Костычева

12 февраля в Рязанском государственном агротехнологическом университете прошло памятное мероприятие, посвященное 180-летию со дня рождения одного из основоположников российской школы почвоведения Павла Андреевича Костычева.

В этот день в Музее истории книги научной библиотеки университета для обучающихся прошла беседа-экскурсия с посещением выставки «Ученый. Новатор. Почвовед». Здесь можно было проследить весь жизненный путь великого русского ученого: от крепостного дворового мальчика до профессора.

Студенты узнали много нового о его пути в «большую» науку, преподавательской деятельности, о службе в Департаменте земледелия.

Кроме того, учащимся рассказали много интересного о детстве и долгих годах учебы Павла Андреевича.

Завершилось мероприятие митингом и возложением цветов к памятнику.

В историю естествознания Костычев вошел как один из создателей научного почвоведения, исследователь биологических и физико-химических основ образования почв, автор более сотни научных работ по вопросам почвоведения и агрономии.