В МИД высказались о возможном прекращении огня на Украине

В МИД заявили, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для отношений США и России.

В МИД высказались о возможном прекращении огня на Украине. Соответствующее заявление сделал в интервью РИА Новости замглавы министерства Сергей Рябков в понедельник, 24 февраля.

По его словам, прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для отношений США и России. Он отметил, что Москва этого не хочет и весьма развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию.

Среди причин начала конфликта Рябков назвал расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране.