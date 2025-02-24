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В Госдуму внесли закон об увеличении штрафов для иноагентов
Штрафы за невыполнение требований Минюста РФ составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В Госдуму внесли закон об увеличении штрафов для иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вносит изменения в статью 19.4 КоАП («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор»).

Штрафы за невыполнение требований Минюста РФ составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, проектом закона повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов. Штрафы за это предлагается установить в пределах от 30 до 50 тысяч рублей.

Вводится также возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности.