В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества на интернет-форумах

Злоумышленники убеждают пользователей, что те уже стали жертвами аферистов, и предлагают им «спасти» свои деньги.

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества на интернет-форумах. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Антона Немкина.

По его словам, злоумышленники убеждают пользователей, что те уже стали жертвами аферистов, и предлагают им «спасти» свои деньги.

Депутат подчеркнул, что такие схемы опираются на страх и стресс, из-за которых человек теряет способность критически воспринимать информацию.

По словам Немкина, существует несколько вариаций подобного обмана. Чтобы избежать подобных угроз, он посоветовал критически относиться к информации в интернете, не доверять анонимным рекомендациям и не переходить по подозрительным ссылкам.