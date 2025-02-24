Стало известно, сколько блинов можно напечь на среднюю зарплату в России

Можно напечь почти 41 тысячу блинов.

Почти 41 тысячу блинов можно напечь на среднюю по России зарплату. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦСР.

Как указано в публикации, больше всего блинов могли бы испечь москвичи, если бы решили потратить на них всю зарплату — больше 77 тысяч штук. Меньше всего — жители Ингушетии и Чечни — только 15 тысяч блинов.

Ранее стало известно, что в России стоимость домашних блинов подорожала на треть.