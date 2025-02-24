Советник Трампа: США пересмотрят позицию по отношению к России и Украине

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил, что США пересмотрят позицию по отношению к России и Украине.

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил, что США пересмотрят позицию по отношению к России и Украине. Его слова передало РИА Новости в понедельник, 24 февраля.

«Мы пересматриваем то, как Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией», — заявил он, добавив, что Вашингтон меняет политику в отношении Украины, пересматривая порядок предоставления помощи и требуя подписать сделку о продаже стратегических ресурсов.