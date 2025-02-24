Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА
Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА — опубликовал губернатор Малков в своем телеграмм канале. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.