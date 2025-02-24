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Информация, что Ефремову могут отказать в УДО из-за найденного телефона, не подтвердилась
По данным канала, в личных вещах Михаила Ефремова был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет. Его нашли во время проверки.

У актера Михаила Ефремова в личных вещах нашли мобильный телефон, из-за чего ему могут отказать в условно-досрочном освобождении. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, в ИК-4 в Белгородской области проводились мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. О проверке не было известно заранее.

Отмечается, что в личных вещах Михаила Ефремова был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет. Как он попал к заключенному — неизвестно, говорится в сообщении.

По данным канала, Михаилу Ефремову теперь могут отказать в УДО.

Как стало известно «Звезде», информация о том, что Михаил Ефремов сорвал УДО из-за найденного у него телефона, — фейк. Об этом заявили адвокат актера Юрий Падалько и пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.

Напомним, он отбывает срок за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец. Подробности истории можно прочитать в нашем сюжете.