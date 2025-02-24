Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в ДНР
Украинский дрон выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на военного, который сопровождал журналиста.
Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в ДНР. Об этом
Как указано в публикации, украинский дрон выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на военного, который сопровождал журналиста.
В сюжете телеканала показано, как съемочная группа прячется в укрытия, когда видит БПЛА. Сопровождающие ее военные пытаются попасть в дрон из стрелкового оружия, однако украинский дрон успевает сбросить снаряд на одного из них.
Отмечается, что российский боец получил осколочные ранения.
Фото: скриншот из репортажа Первого канала