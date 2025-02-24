Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в ДНР

Украинский дрон выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на военного, который сопровождал журналиста.

Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в ДНР. Об этом сообщил телеканал в понедельник, 24 февраля.

Как указано в публикации, украинский дрон выследил корреспондента Гусейна Гусейнова и сбросил снаряд на военного, который сопровождал журналиста.

В сюжете телеканала показано, как съемочная группа прячется в укрытия, когда видит БПЛА. Сопровождающие ее военные пытаются попасть в дрон из стрелкового оружия, однако украинский дрон успевает сбросить снаряд на одного из них.

Отмечается, что российский боец получил осколочные ранения.

Фото: скриншот из репортажа Первого канала