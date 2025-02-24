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Рязанка пожаловалась на трехчасовую очередь к педиатру
Женщина отметила, что записала ребенка к врачу через «Госуслуги», но не могла попасть к нему из-за живой очереди.

Рязанка пожаловалась на трехчасовую очередь к педиатру. Об этом она написала в соцсетях.

Женщина отметила, что записала ребенка к врачу через «Госуслуги», но не могла попасть к нему из-за живой очереди.

«Чтобы попасть на прием, в поликлинике находишься по 3-4 часа», — отметила она.

В региональном минздраве пояснили, что очереди рязанка наблюдала в селе Поляны Рязанской области. Долгое ожидание там объяснили увеличением количества заболевших.

По данным минздрава, в день, когда рязанка пожаловалась на очереди, работали два врача: один принимал пациентов в амбулатории, другой — обслуживал вызовы на дому, которых было порядка двадцати. «Врачи делают все возможное, чтобы осмотреть и назначить лечение всем обратившимся пациентам», — отметили в минздраве.