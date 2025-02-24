Рязанцам назвали самые распространенные причины отказа в приеме на работу

За последний год более 30% несостоявшихся трудоустройств в Рязанской области были связаны именно с несоответствием навыков и квалификации претендента требованиям вакансии.

Рязанцам назвали самые распространенные причины отказа в приеме на работу. Исследование провел сервис HH.RU.

За последний год более 30% несостоявшихся трудоустройств в Рязанской области были связаны именно с несоответствием навыков и квалификации претендента требованиям вакансии.

Также в топ причин вошли неподходящие условия работы: 15% или каждый десятый соискатель в регионе не трудоустраивался из-за предложенного графика или места.

В тройке лидеров также незаинтересованность кандидата в вакансии или компании — по этой причине случилось 10% несостоявшихся трудоустройств.