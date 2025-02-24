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Рязанца задержали за выращивание галлюциногенных грибов
В отношении подозреваемого, ранее судимого за кражу и грабеж, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере), максимально наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

Рязанца задержали за выращивание галлюциногенных грибов. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В квартире 37-летнего подозреваемого на улице Космонавтов полицейские обнаружили и изъяли контейнер с растущими галлюциногенными грибами, а также части высушенных растений.

Экспертиза показала, что в грибах содержится 140 граммов псилоцибина, а изъятая растительная масса является марихуаной общей массой 12 граммов.

Злоумышленник приобрел и высадил споры запрещенных к выращиванию грибов для дальнейшего употребления.

В отношении подозреваемого, ранее судимого за кражу и грабеж, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере), максимально наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.