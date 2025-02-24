Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Запад».

Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило Минобороны в соцсетях.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Запад».

По данным Минобороны, Украина потеряла до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО.

Кроме того, как указано в публикации, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.