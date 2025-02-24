Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
-4°
Втр, 25
-5°
Срд, 26
-3°
ЦБ USD 88.17 -0.34 22/02
ЦБ EUR 92.02 -0.46 22/02
Нал. USD 92.50 / 90.07 24/02 13:25
Нал. EUR 96.51 / 96.52 24/02 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 2025 18:15
3 458
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
5 525
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
13 055
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 14:33
18 995
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Reuters: ЕС принял 16-й пакет санкций против России
В Россию запретили поставлять компонент для создания слезоточивого газа и другие средства борьбы с беспорядками, программное обеспечение для станков с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА.

ЕС принял 16-й пакет санкций против России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Reuters.

В него вошлио отключение 13 банков от SWIFT, запрет на работу Lenta.

Под санкции попали 48 физических лиц и 35 компаний, также внесли 74 судна, которые называют частью «теневого флота России».

В Россию запретили поставлять компонент для создания слезоточивого газа и другие средства борьбы с беспорядками, программное обеспечение для станков с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА. В списке оказались и игровые контроллеры, используемые для управления беспилотниками.

Запрет на вещание получили 8 российских СМИ — EADaily, Фонд стратегической культуры, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и телеканал Минобороны «Звезда».

Также ЕС усиливает запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Евросоюза для компаний, которые принадлежат россиянам. Теперь участие граждан РФ в таких компаний, если они хотят работать в Европе, не может превышать 25%.

Запрещается поставка программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа.

ЕС запрещает временное хранение российской сырой нефти и нефтепродуктов.