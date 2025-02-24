Reuters: ЕС принял 16-й пакет санкций против России

В Россию запретили поставлять компонент для создания слезоточивого газа и другие средства борьбы с беспорядками, программное обеспечение для станков с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА.

ЕС принял 16-й пакет санкций против России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Reuters.

В него вошлио отключение 13 банков от SWIFT, запрет на работу Lenta.

Под санкции попали 48 физических лиц и 35 компаний, также внесли 74 судна, которые называют частью «теневого флота России».

В Россию запретили поставлять компонент для создания слезоточивого газа и другие средства борьбы с беспорядками, программное обеспечение для станков с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА. В списке оказались и игровые контроллеры, используемые для управления беспилотниками.

Запрет на вещание получили 8 российских СМИ — EADaily, Фонд стратегической культуры, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и телеканал Минобороны «Звезда».

Также ЕС усиливает запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Евросоюза для компаний, которые принадлежат россиянам. Теперь участие граждан РФ в таких компаний, если они хотят работать в Европе, не может превышать 25%.

Запрещается поставка программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа.

ЕС запрещает временное хранение российской сырой нефти и нефтепродуктов.