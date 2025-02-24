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Район Рязани останется без света 25 февраля
Электроэнергию отключат с 9 до 16:00 в связи с проведением проведения работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-2.

Район Рязани останется без света 25 февраля. Об этом сообщили электросети.

Электроэнергию отключат с 9 до 16:00 в связи с проведением проведения работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-2 по следующим адресам:

  • Борки 1-й район, д. 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 78, 80, 80а, 87,89, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121/123, 125;
  • Борки 2-й район, д. 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 56а, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 67, 67лит. Б, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78а, 81, 83, 85.