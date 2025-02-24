Пьяный рязанец за рулем мотоцикла попал в ДТП

Суд назначил рязанцу наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Мотоцикл марки «Racer» конфискован в доход государства.

Пьяный рязанец за рулем мотоцикла попал в ДТП. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение, однако он снова управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и попал в аварию.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (управлениетранспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд назначил рязанцу наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Мотоцикл марки «Racer» конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.