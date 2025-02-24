Появились подробности ДТП на улице Полетаева
31-летний житель Захаровского района, управляя автомобилем «Хендай Солярис», столкнулся с машиной «Шкода Фабия», за рулем которой был 36-летний рязанец.
Появились подробности ДТП на улице Полетаева. Их привела пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 21 февраля, примерно в 13:20, около дома № 7/11 по улице Полетаева.
По предварительным данным ведомства, 31-летний житель Захаровского района, управляя автомобилем «Хендай Солярис», столкнулся с машиной «Шкода Фабия», за рулем которой был 36-летний рязанец.
В результате происшествия водитель последнего автомобиля обращался за медпомощью.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, две столкнувшиеся легковушки почти полностью перекрыли проезжую часть.