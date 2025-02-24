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Опубликован прогноз погоды на 25 февраля в Рязанской области
Температура воздуха по области ночью опустится до -16, -11 градусов, местами до -19 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 25 февраля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 25 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -16, -11 градусов, местами до -19 градусов, днем поднимется до -8, -3 градусов.