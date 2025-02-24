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На «Фабрике процессов» в Агентстве развития бизнеса прошел первый в этом году тренинг

20 февраля на рязанской «Фабрике процессов» прошел первый в 2025 году тренинг. Учебно-производственная площадка создана в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На «Фабрике» участники изучают инструменты бережливого производства и учатся применять их на практике.

Право открыть новый сезон обучения получили сотрудники завода «Красное Знамя», компании «Мегапласт», «ПРОГРЕСС-ДЖИ», типографии «Приз», а также студенты Рязанского госуниверситета и рязанского филиала Московского университета имени С. Ю. Витте. В ходе тренинга на «Фабрике процессов» сотрудники производили регуляторы давления газа, выстраивали сборочные участки, ОТК и логистику. Эффект от первых шагов к преобразованиям не заставил себя ждать. По итогам команда вышла на виртуальный заработок в 174 тыс. руб. Но главное ― каждый из участников научился оптимизировать свою работу и теперь сможет передать полученный опыт своим коллегам.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» прошел на базе Агентства развития бизнеса в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства обучились свыше 2500 сотрудников предприятий, из них 520 прошли тренинг в 2024 году.

Обновленный федеральный проект «Производительность труда», входящий в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», реализуется в Рязанской области с 2025. Его цель ― охватить к 2030 году проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях российской экономики.