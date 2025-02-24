Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
-3°
Втр, 25
-5°
Срд, 26
-4°
ЦБ USD 88.21 0.04 25/02
ЦБ EUR 92.52 0.5 25/02
Нал. USD 92.50 / 90.00 24/02 18:25
Нал. EUR 96.00 / 96.00 24/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
3 846
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
5 866
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
13 435
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 14:33
19 437
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На Борковском затоне будут жить черные и белые лебеди

На Борковском затоне будут жить черные и белые лебеди. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

Птиц планируется приобрести в Беларуси и Белгородской области. Специалисты-орнитологи при поддержке компании рассчитывают поселить на территории затона несколько взрослых лебединых пар.

Отмечается, что белые лебеди-шипуны хорошо приспособлены к зимним холодам и могут жить на водоеме даже при -25°С. Черным же необходимы зимние вольеры с бассейном, а также место для кормежки и выхода на берег. Кроме того, чтобы птицы благополучно прижились на новом месте, им нужен пологий берег с травянистыми зарослями, где можно построить гнездо и вывести птенцов. Все эти вопросы специалисты «Зеленого сада» рассматривают вместе с орнитологами.

Напомним, по масштабному проекту благоустройства микрорайона Борки на территории затона появится природный парк «Дом белых птиц». Пилотный проект запущен четыре года назад. В селе Кораблино в «Доме белого аиста» специалисты ведут работу по воссозданию популяции краснокнижных пернатых. В дикую природу выпущено уже более 40 птиц, что считается отличным результатом.

В акватории Борковского затона помимо лебедей с аистами появятся цапли и чайки. А жителям ЖК «Окская стрелка» будет доступно новое модное увлечение — бердвотчинг (любительская орнитология, наблюдение за птицами с помощью бинокля).

Спешите приобрести квартиру в жилом комплексе с уникальным природным окружением. Выбирайте квартиру на сайте. Звоните в отдел продаж ГК «Зеленый сад»: 8 (4912) 77-77-77.

Застройщик: ООО СЗ «Зеленый сад — рябиновые гроздья», ГК «Зеленый сад». Проектная декларация № 62-000396 от 10.02.2025. Подробности на сайте наш.дом.рф.