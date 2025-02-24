На Борковском затоне будут жить черные и белые лебеди

На Борковском затоне будут жить черные и белые лебеди. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

Птиц планируется приобрести в Беларуси и Белгородской области. Специалисты-орнитологи при поддержке компании рассчитывают поселить на территории затона несколько взрослых лебединых пар.

Отмечается, что белые лебеди-шипуны хорошо приспособлены к зимним холодам и могут жить на водоеме даже при -25°С. Черным же необходимы зимние вольеры с бассейном, а также место для кормежки и выхода на берег. Кроме того, чтобы птицы благополучно прижились на новом месте, им нужен пологий берег с травянистыми зарослями, где можно построить гнездо и вывести птенцов. Все эти вопросы специалисты «Зеленого сада» рассматривают вместе с орнитологами.

Напомним, по масштабному проекту благоустройства микрорайона Борки на территории затона появится природный парк «Дом белых птиц». Пилотный проект запущен четыре года назад. В селе Кораблино в «Доме белого аиста» специалисты ведут работу по воссозданию популяции краснокнижных пернатых. В дикую природу выпущено уже более 40 птиц, что считается отличным результатом.

В акватории Борковского затона помимо лебедей с аистами появятся цапли и чайки. А жителям ЖК «Окская стрелка» будет доступно новое модное увлечение — бердвотчинг (любительская орнитология, наблюдение за птицами с помощью бинокля).

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