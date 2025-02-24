Мосбиржа запустит торги «выходного дня»

Их запустят с 1 марта.

Мосбиржа запустит торги «выходного дня». Об этом сообщается на сайте биржи.

Их запустят с 1 марта. Отмечается, что торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии являющейся частью следующего торгового дня.

На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены — максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня — и не будут изменяться.