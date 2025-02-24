Момент ДТП на Южной окружной в Рязани попал на видео

Авария случилась в понедельник, 24 февраля

Момент ДТП на Южной окружной в Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.

Авария случилась в понедельник, 24 февраля, примерно в 9:13 утра. На кадрах видно, как кроссовер начинает движение на «зеленый» сигнал светофора. После чего легковушка, которая ехала справа, врезается в автомобиль на всей скорости.

Машины получили механические повреждения.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»