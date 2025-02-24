Минобороны рассказало о потерях Украины в Курской области

За сутки Украина потеряла более 255 военнослужащих. Уничтожены три танка ВСУ, бронетранспортер, 26 боевых бронемашин, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 В, две станции радиоэлектронной борьбы.