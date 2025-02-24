Михаил Галустян попал под санкции ЕС
Ранее ЕС принял 16-й пакет санкций против России.
Михаил Галустян попал под санкции ЕС. Об этом пишет URA.RU.
Помимо юмориста под санкции попали: председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, президент ЮГК Струков, бизнесмен Альберт Авдолян, глава ОАК Вадим Бадеха, шахматист Сергей Карякин, телеведущая Юлия Барановская, гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, сенаторы Юрий Нимченко и Андрей Деркач, медиаменеджер Кристина Потупчик.
Ранее ЕС принял 16-й пакет санкций против России.