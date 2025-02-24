Мэрия отреагировала на сообщения о сливе нечистот в Шлаковом

Напомним, слив нечистот в этом месте продолжается с 3 февраля

Мэрия отреагировала на сообщения рязанцев о сливе нечистот в Шлаковом. Комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова.

18 февраля рязанец прислал видео с «потопом», от которого был неприятный запах. Инцидент произошел на 198-м километре Окружной дороги. По словам автора видео, на улице во время съемки было 13 градусов мороза, а «река» из нечистот не замерзала.

В мэрии предположили, что жидкость сливали с территории капитального строения.

«Доступ в это строение ограничен. В настоящее время устанавливаем собственников этих земельных участков для принятия дальнейших мер», — заявили в администрации.

При этом на момент обследования остались только следы жидкости, самого слива не было.

Напомним, слив нечистот в этом месте продолжается с 3 февраля, тогда, судя по кадрам рядом с железнодорожными путями был небольшой «ручей» темно-синего цвета.