Массовая авария с общественным транспортом в Рязани попала на видео

ДТП случилось в понедельник, 24 февраля, на перекрестке улиц Циолковского и Новой.

Массовая авария с общественным транспортом в Рязани попала на видео. Кадры в редакцию РЗН. Инфо прислали очевидцы.

ДТП случилось в понедельник, 24 февраля, на перекрестке улиц Циолковского и Новой.

Судя по кадрам, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в легковушку, после чего столкнулся с пассажирским автобусом.

О пострадавших неизвестно. Официально информация не поступала.