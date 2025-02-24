Массовая авария с общественным транспортом в Рязани попала на видео
ДТП случилось в понедельник, 24 февраля, на перекрестке улиц Циолковского и Новой.
Массовая авария с общественным транспортом в Рязани попала на видео. Кадры в редакцию РЗН. Инфо прислали очевидцы.
ДТП случилось в понедельник, 24 февраля, на перекрестке улиц Циолковского и Новой.
Судя по кадрам, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в легковушку, после чего столкнулся с пассажирским автобусом.
О пострадавших неизвестно. Официально информация не поступала.