Комитет Госдумы одобрил штрафы за продажу энергетиков детям

За розничную продажу энергетиков детям для граждан предлагают ввести штраф в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о штрафах за продажу детям энергетиков. Палате парламента рекомендовано принять его в первом чтении. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило ТАСС.

Документ внесли в палату парламента в декабре 2024 года.

Так, за розничную продажу энергетиков детям для граждан предлагают ввести штраф в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.