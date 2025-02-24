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Главы МИД Евросоюза не согласовали очередной пакет военной помощи Украине
Конкретные суммы и решения будут обсуждаться лишь на предстоящем саммите Евросоюза 6 марта.

Главы МИД Евросоюза не согласовали очередной пакет военной помощи Украине на 2025 год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас.

Отмечается, что она намеревалась добиться согласия всех членов ЕС на выделение помощи. Однако конкретные суммы и решения будут обсуждаться лишь на предстоящем саммите Евросоюза 6 марта.

«Мы провели предварительные консультации, но финальные договоренности — в том числе по объемам финансирования — перенесены на мартовский саммит», — пояснила Каллас.