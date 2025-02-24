ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация опубликована в соцсетях ведомства.

В понедельник, 24 февраля, на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет северный, до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -14, -9°С, местами прогнозируют до -18°С, днем — -8, -3°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».