ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

Рейд пройдет в понедельник, 24 февраля

ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В понедельник, 24 февраля, в Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Тахограф». Он направлен на выявление и пресечение фактов эксплуатации автомобилей, не оборудованных специальным прибором — тахографом, либо с имеющимся неисправным прибором или использующемся с нарушением правил эксплуатации.

Отмечается, что штрафы за подобные нарушения могут составлять от трех до 50 000 тысяч рублей.