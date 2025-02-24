FT: в ближайшие недели Зеленский столкнется с самой опасной фазой конфликта
Отмечается, что теперь главной задачей Зеленского станет попытка удержать Запад на стороне Украины.
В ближайшие недели Зеленский столкнется с самой опасной фазой конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times, материал цитирует RT.
В публикации отметили, что Трамп нацелен подписать мирное соглашение с Россией, тем самым отстраняя от решений киевский режим и принижая Владимира Зеленского.
Отмечается, что теперь главной задачей Зеленского станет попытка удержать Запад на стороне Украины.