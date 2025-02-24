Десятки домов в Рязани остались без горячей воды и отопления

Горячей воды не будет до 15:00

В понедельник, 24 февраля, более десяти домов в Рязани остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В связи с проведением работ на центральном тепловом пункте с 9.00 до 15.00 прекращена подача горячей воды по адресу:

улица Новоселов, дома №№ 28, 28 к.1, 28 к.2, 28 к.3, 30, 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3, 32, 32 к.1, 32 к.2, 32 к.3, 34, 34А, 34 к.1, 34 к.4, 36, 36 к.1, 36 к.2, 36 к.3, 38, 38 к.1, 38 к.2, 40, 40 к.1, 40 к.2, 40 к.3.

В зоне отключения находятся: