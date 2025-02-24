Более половины мужчин в Рязани против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин

51% рязанцев усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию.

Более половины мужчин в Рязани против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин. Об этом пишет Superjob.

51% рязанцев усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию. Жительницы поддерживают данную точку зрения заметно реже (22%).

Каждая вторая рязанка против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на многозадачности роли женщины в семье.

Мужчин, разделяющих эти убеждения, — 38%.