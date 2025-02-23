Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента

Он добавил, что в списке участников переговоров должны быть Украина, США, Россия и ЕС.

Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента, если это принесет мир, или «в обмен на членство в НАТО». Об этом он заявил на пресс-конференции «Украина. Год 2025», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его словам, завтра в Киеве пройдет саммит с участием европейских лидеров, который может стать переломным моментом.

Он добавил, что в списке участников переговоров должны быть Украина, США, Россия и ЕС.