Wall Street Journal: Великобритания и Франция готовят солдат для отправки на Украину

Великобритания и Франция готовят солдат для отправки на Украину. Они планируют разместить до 30 000 европейских миротворцев, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Wall Street Journal.

По мнению чиновников, реализация европейского предложения зависит от возможности убедить американского президента Дональда Трампа согласиться на ограниченное участие вооруженных сил США, которое британские представители определяют как «поддержку». Это необходимо для обеспечения защиты европейских военных контингентов на территории Украины в случае возникновения угрозы их безопасности.