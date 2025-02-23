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Врачи рязанского военного госпиталя «собрали» мужчине руку
Отмечается, что хирурги спасли от гангрены молодого человека, а потом «собрали» руку, пересадив малоберцовую кость на место утраченной плечевой, сшили мышцы и сухожилия.

Врачи рязанского военного госпиталя «собрали» мужчине руку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Отмечается, что хирурги спасли от гангрены молодого человека, а потом «собрали» руку, пересадив малоберцовую кость на место утраченной плечевой, сшили мышцы и сухожилия. Вернули к жизни руку.

По итогам всероссийского форума «Армия 2024» рязанские хирурги военного госпиталя вышли на третье место в стране по количеству выполненных сложнейших реконструкций у бойцов СВО.