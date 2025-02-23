Вильфанд: в марте ударят морозы в Центральной России
По его словам, температура понизится до минус 10-13 градусов.
В марте ударят морозы в Центральной России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, температура понизится до минус 10-13 градусов.
Синоптик сообщил, что март — это «зимний» месяц. Не нужно торопиться прощаться с зимой.
Вильфанд отметил, что несмотря на холодные температуры, снег в европейской части страны сойдет раньше.