В России могут вырасти коммунальные платежи до 30%

Рост тарифов связан с общим увеличением затрат на содержание и ремонт жилья, а также с инфляцией.

В России могут вырасти коммунальные платежи до 30%. Об этом пишет МК со ссылкой на члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константина Крохина.

По его словам, рост тарифов связан с общим увеличением затрат на содержание и ремонт жилья, а также с инфляцией.

Отмечается, что региональные власти имеют право корректировать тарифы на коммунальные услуги в течение года. Такие меры могут быть обусловлены колебаниями в стоимости энергетических ресурсов, реализацией программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства или изменениями в объемах бюджетного финансирования.