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В минздраве рассказали о работе больницы «РЖД-Медицина» в Рыбном после пожара
Отмечается, что некоторых больных примет районная больница для обеспечения специализированной помощи в условиях круглосуточного стационара по профилям терапия и неврология.

Пациентов рыбновской железнодорожной больницы переведут в другое медучреждение. Об этом сообщил региональный минздрав.

Отмечается, что некоторых больных примет районная больница для обеспечения специализированной помощи в условиях круглосуточного стационара по профилям терапия и неврология.

Кроме того, амбулаторно-поликлиническое подразделение № 1 «РЖД-Медицина» перешло на новый график работы. Прием будет осуществляться в две смены в здании детской поликлиники. Педиатры принимают с 8 до 14 часов и с 10 до 16 часов на первом этаже. Здесь же проводится доврачебный прием.

Участковые терапевты работают в две смены с 8 до 14 часов и 12 до 18 часов, но на втором этаже. Там же врач-хирург ждет своих пациентов с 8 до 14 часов. Здесь осуществляются профилактические осмотры.

Врачи узкой направленности переведены в поликлинику в Рязань. Обслуживание экстренных вызовов сохраняется в рабочем режиме.