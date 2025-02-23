Россиянкам дали мастер-класс по подаркам на 23 февраля

Отмечается, что лучший подарок для мужчины — это тот, который он не купит себе сам.

Россиянкам дали мастер-класс по подаркам на 23 февраля. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Fighterbomber». Отмечается, что лучший подарок для мужчины — это тот, который он не купит себе сам. Если же вы не заметили «хотелки» близкого, то можно выбрать из следующего списка презентов:

Часы. Берем любой G-SHOCK;

Нож. Лучше классику Viktorinox’а. Не забудьте взять за него копеечку;

Кружка-термос или термос. Возьмите «Emsa» или «Thermos». «Термос» — это бренд…

Носки таки берем. Зайдите в любой спортивный магазин и возьмите трекинговые влагоотводящие носки;

Карандаш. Автоматический карандаш от «Паркера». Ручка, как перьевая, так и обычная;

Портативный зарядный блок;

Укомплектованный несессер;

Обувь. Кроксы, резиновые сапоги ЭВА, или что-то полностью из кожи и мембран;

Что не нужно дарить: