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Россиянкам дали мастер-класс по подаркам на 23 февраля
Отмечается, что лучший подарок для мужчины — это тот, который он не купит себе сам.

Россиянкам дали мастер-класс по подаркам на 23 февраля. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Fighterbomber». Отмечается, что лучший подарок для мужчины — это тот, который он не купит себе сам. Если же вы не заметили «хотелки» близкого, то можно выбрать из следующего списка презентов:

  • Часы. Берем любой G-SHOCK;
  • Нож. Лучше классику Viktorinox’а. Не забудьте взять за него копеечку;
  • Кружка-термос или термос. Возьмите «Emsa» или «Thermos». «Термос» — это бренд…
  • Носки таки берем. Зайдите в любой спортивный магазин и возьмите трекинговые влагоотводящие носки;
  • Карандаш. Автоматический карандаш от «Паркера». Ручка, как перьевая, так и обычная;
  • Портативный зарядный блок;
  • Укомплектованный несессер;
  • Обувь. Кроксы, резиновые сапоги ЭВА, или что-то полностью из кожи и мембран;

Что не нужно дарить:

  • Сертификаты на полеты с парашютом, полеты в ад на Як-52, квесты;
  • Трусы и пену для бритья;
  • Домашних животных и прочих питомцев;
  • Книги;
  • Деньги;
  • Абонемент в фитнес-клуб.