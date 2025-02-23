Россиянкам дали мастер-класс по подаркам на 23 февраля
Отмечается, что лучший подарок для мужчины — это тот, который он не купит себе сам.
Россиянкам дали мастер-класс по подаркам на 23 февраля. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Fighterbomber». Отмечается, что лучший подарок для мужчины — это тот, который он не купит себе сам. Если же вы не заметили «хотелки» близкого, то можно выбрать из следующего списка презентов:
- Часы. Берем любой G-SHOCK;
- Нож. Лучше классику Viktorinox’а. Не забудьте взять за него копеечку;
- Кружка-термос или термос. Возьмите «Emsa» или «Thermos». «Термос» — это бренд…
- Носки таки берем. Зайдите в любой спортивный магазин и возьмите трекинговые влагоотводящие носки;
- Карандаш. Автоматический карандаш от «Паркера». Ручка, как перьевая, так и обычная;
- Портативный зарядный блок;
- Укомплектованный несессер;
- Обувь. Кроксы, резиновые сапоги ЭВА, или что-то полностью из кожи и мембран;
Что не нужно дарить:
- Сертификаты на полеты с парашютом, полеты в ад на Як-52, квесты;
- Трусы и пену для бритья;
- Домашних животных и прочих питомцев;
- Книги;
- Деньги;
- Абонемент в фитнес-клуб.