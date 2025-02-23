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Опубликована история подвига рязанца Серафима Спорягина в годы Великой Отечественной войны
Уроженец Шацкого района Серафим Спорягин родился в селе Польное Конобеево в 1914 году. В июне 1941-го его призвали на службу.

Опубликована история подвига рязанца в годы Великой Отечественной войны. Об этом написала «КП-Рязань».

Уроженец Шацкого района Серафим Спорягин родился в селе Польное Конобеево в 1914 году. В июне 1941-го его призвали на службу.

В феврале 1943 года в боях за город Красноармейск он в уличных боях уничтожил 75 солдат и офицеров противника, взял в плен 68 человек. А уже летом 1943-го стал оперуполномоченным органов контрразведки СМЕРШ.

Серафим Спорягин был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».