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Назван автомобиль мечты российских мужчин

Назван автомобиль мечты российских мужчин. Об этом пишет «Российская газета».

На первом месте по числу ответов оказался отечественный внедорожник ВАЗ-2121, он же «классическая Нива», он же Niva Legend. Его предпочли 22% мужчин.

На втором месте — Toyota Land Cruiser разных поколений. За него проголосовали 14% респондентов.

На третьем месте — внедорожник УАЗ «Патриот». Его хотели бы получить в подарок в качестве второй машины 10% опрошенных.

Оставшиеся 54% распределились среди ножества моделей, среди которых ВАЗ-2101, Москвич-412 и «Волга» ГАЗ-24, Mercedes-Benz S-класса.