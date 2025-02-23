Губернатор поздравил жителей Рязанской области с Днем защитника Отечества

Он пожелал всем защитникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и добра.

Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днем защитника Отечества. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«История нашей страны хранит память о подвигах настоящих Героев, среди которых немало рязанцев. Их мужество, отвага и честь навсегда в нашей памяти. Год защитника Отечества, объявленный Президентом России в год 80-летия Великой Победы — это дань глубочайшего уважения воинам, боровшимся против нацизма, и всем ветеранам боевых действий», — написал глава региона.

Он пожелал всем защитникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и добра.